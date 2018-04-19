Слова Хацкевича после выхода "Динамо" в финал Кубка Украины

- Главное, что наши ребята серьезно отнеслись к этой игре. Были желание и настрой, контролировали ход матча. Команда "Днепр-1" понравилась, они стараются играть в футбол, подобраны хорошие ребята, которые не бьют мяч вперед. Мы готовились к этому, строили нашу игру на контроле мяча, но получилось больше сыграть на перехватах, отборах в центральной зоне. Были неплохие моменты, которые мы требовали в игре. Оставался шаг до финала, минимальную задачу мы выполнили.

- Может ли кто-то из молодых игроков "Днепра-1" представлять интерес для "Динамо" в будущем, учитывая, что в молодежной команде уже есть днепровцы Карась и Леднев?

- Как я сказал, у вас играющая команда, где каждый дополняет друг друга. Есть интересные ребята. Но и у нас также молодая команда, так что омолаживать состав мы не планируем. Дай бог, чтобы ребята росли и прогрессировали. У них есть все необходимые качества, чтобы стать хорошими футболистами.

- На ваш взгляд, СК "Днепр-1" мог бы конкурировать в нынешнем чемпионате Украины?

- Когда мы готовились к этой игре, я сказал ребятам, что соперник – это команда не второй лиги, а Премьер-лиги. Нужно было серьезно отнестись. Уровень футболистов днепровской команды, по моему мнению, позволяет играть даже в Премьер-лиге.

- Сколько игр соперника вы просмотрели, готовясь к матчу?

- Мы посмотрели игры "Металлистом" и "Днепром", так что две.

- С чем связана замена Бойко?

- Бущан пропустил достаточно времени, провел два матча за дубль, а счет позволял, ему также нужно давать игровую практику.

- Вас радует, что финал Кубка пройдет в Днепре?

- До 9-го мая еще далеко. Безусловно, в Днепре прекрасная арена, великолепные условия, шикарное поле, так что, думаю, финал должен получиться. А как он сложится, узнаем уже после его окончания.