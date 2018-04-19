В финале Кубка Германии сыграют "Бавария" - "Айнтрахт"

Встреча, которая проходила в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена», завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал сербский нападающий Лука Йович, который поразил ворота хозяев на 75-й минуте. «Айнтрахт» заканчивал матч вдесятером, поскольку на 81-й минуте с поля был удалён полузащитник Желсон Фернандеш.

Первым финалистом Кубка Германии стала «Бавария», которая разгромила на выезде леверкузенский «Байер» (6:2). Таким образом, в решающем поединке мюнхенская команда встретится с «Айнтрахтом». Наставник франкфуртцев Нико Ковач летом станет главным тренером «Баварии».

Финал Кубка Германии запланирован на 19 мая.