Жена Конте прервала пресс-конференцию тренера "Челси" (Видео)

Во время одной из реплик Конте его телефон неожиданно зазвонил. Итальянский специалист объяснил, что это звонила его жена, а один из журналистов решил пошутить, сказав, что она попросила Конте купить молока.

"Это была моя жена. Всегда не в тот момент, когда нужно. Можете оштрафовать меня.

Мне правда жаль, потому что я сам был бы недоволен, если бы это случилось с кем-то и вас", – отметил Конте.