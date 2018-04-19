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Жена Конте прервала пресс-конференцию тренера "Челси" (Видео)
Новости спорта: Жена Антонио Конте прервала пресс-конференцию итальянского специалиста своим телефонным звонком накануне матче с Бернли.
Во время одной из реплик Конте его телефон неожиданно зазвонил. Итальянский специалист объяснил, что это звонила его жена, а один из журналистов решил пошутить, сказав, что она попросила Конте купить молока.
"Это была моя жена. Всегда не в тот момент, когда нужно. Можете оштрафовать меня.
Мне правда жаль, потому что я сам был бы недоволен, если бы это случилось с кем-то и вас", – отметил Конте.
Telegraf.com.ua