Лидер "Шахтера": Я очень уважаю "Динамо"

- Что касается "Динамо", то эта команда демонстрирует стиль, который не вполне комбинируется с нашей игрой. Мы больше любим открытый, атакующий футбол, где технические качества могут решить исход, а киевляне действуют совсем иначе, потому наше противостояние — это всегда война, всегда борьба.

Я очень уважаю "Динамо", там выступают великие футболисты, но мы найдем способ победить. Финал Кубка Украины — еще один крайне важный для нас матч, где будет возможность инвертировать свою игру: то, что не удалось в прошлом поединке, сделаем в следующем. Надо завоевывать Кубок. И мы приложим абсолютно все усилия, чтобы этого добиться.