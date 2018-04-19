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Лидер "Шахтера": Я очень уважаю "Динамо"

Марлос
15:01 Сегодня Телеграф
footballua.tv
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Игрок "Шахтера" Марлос – о грядущем противостоянии в финале Кубка Украины с "Динамо".

- Что касается "Динамо", то эта команда демонстрирует стиль, который не вполне комбинируется с нашей игрой. Мы больше любим открытый, атакующий футбол, где технические качества могут решить исход, а киевляне действуют совсем иначе, потому наше противостояние — это всегда война, всегда борьба.

Я очень уважаю "Динамо", там выступают великие футболисты, но мы найдем способ победить. Финал Кубка Украины — еще один крайне важный для нас матч, где будет возможность инвертировать свою игру: то, что не удалось в прошлом поединке, сделаем в следующем. Надо завоевывать Кубок. И мы приложим абсолютно все усилия, чтобы этого добиться.

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Новости спорта, Кубок Украины, Марлос, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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