"Ливерпуль" представил домашнюю форму на сезон-2018/19
Новости спорта: Ливерпуль представил новую домашнюю форму для сезона-2018/19.
На новой экипировке полевых игроков стане немного меньше белого — не будет белой окантовки воротника и рукавов.
Кроме этого на майках полевых футболистов появится воротник по типу теннисных футболок, с застежкой на одну пуговицу.
Up close and personal with our 2018/19 Home Kit.
Pre-order https://t.co/HQ4Syxw7Z4 #ThisMeansMore pic.twitter.com/cDSB48Sdin
— Liverpool FC (@LFC) 19 апреля 2018 г.
Шорты же будут полностью красными, белыми будут на них лишь эмблема клуба и производителя New Balance.