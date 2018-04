"Ливерпуль" представил домашнюю форму на сезон-2018/19

На новой экипировке полевых игроков стане немного меньше белого — не будет белой окантовки воротника и рукавов.

Кроме этого на майках полевых футболистов появится воротник по типу теннисных футболок, с застежкой на одну пуговицу.

Up close and personal with our 2018/19 Home Kit.

Pre-order https://t.co/HQ4Syxw7Z4 #ThisMeansMore pic.twitter.com/cDSB48Sdin

