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Стала известна сумма выкупа лидера атаки "Карпат" Хорхе Карраскаля

Хорхе Карраскаль
19:53 Сегодня Телеграф
ua-football.com
Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: Львовские "Карпаты" могут выкупить контракт колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.

Карпаты хотят выкупить контракт хавбека Севильи Хорхе Карраскаля, сообщает FootballHub.

Отмечается, что в арендном соглашении между испанским и львовским клубами прописана сумма выкупа - до 3-х миллионов евро.

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Карраскаль присоеденился к Карпатам в июле 2017-го года. В нынешнем сезоне колумбиец провел 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Карпаты, ФК Севилья, Футбол, Хорхе Карраскаль.
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