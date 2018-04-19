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Стала известна сумма выкупа лидера атаки "Карпат" Хорхе Карраскаля
19:53 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Львовские "Карпаты" могут выкупить контракт колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.
Карпаты хотят выкупить контракт хавбека Севильи Хорхе Карраскаля, сообщает FootballHub.
Отмечается, что в арендном соглашении между испанским и львовским клубами прописана сумма выкупа - до 3-х миллионов евро.
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Карраскаль присоеденился к Карпатам в июле 2017-го года. В нынешнем сезоне колумбиец провел 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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