Стала известна сумма выкупа лидера атаки "Карпат" Хорхе Карраскаля

Карпаты хотят выкупить контракт хавбека Севильи Хорхе Карраскаля, сообщает FootballHub.

Отмечается, что в арендном соглашении между испанским и львовским клубами прописана сумма выкупа - до 3-х миллионов евро.

Карраскаль присоеденился к Карпатам в июле 2017-го года. В нынешнем сезоне колумбиец провел 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.