Продолжение саги: Бернард может стать игроком "Милана"
Новости спорта: Полузащитник "Шахтера" Бернард, контракт которого истекает этим летом, очень востребован на трансферном рынке.
На неделе турецкое издание Fanatik сообщило, что Бернард договорился о четырехлетнем контракте с Бешикташем, по условиям которого он будет зарабатывать 3,5 млн евро в год.
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Сейчас же другой источник из Турции – FutbolArena – сообщает, что хавбек Шахтера подписал предварительное соглашение с Миланом. Никакие детали данного контракта пока не называются.
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Напомним, что нынешний сезон станет последним для Бернарда в Шахтере, так как летом его контракт с "горняками" подходит к концу и футболист намерен сменить команду.