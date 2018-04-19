Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 19.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Днепр-1" - "Динамо" 1:4: обзор полуфинала Кубка Украины (Видео)
"Днепр-1" - "Динамо" 1:4: обзор полуфинала Кубка Украины (Видео)
Новости: Сестра лидера "Динамо" похвасталась офигенной фигурой в сексуальном наряде
Сестра лидера "Динамо" похвасталась офигенной фигурой в сексуальном наряде
Новости: Первым делом самолеты: на чем летают футбольные звезды мира (Фото)
Первым делом самолеты: на чем летают футбольные звезды мира (Фото)
Новости: Нурмагомедов ведет переговоры о бое с Макгрегором
Нурмагомедов ведет переговоры о бое с Макгрегором
X

Продолжение саги: Бернард может стать игроком "Милана"

Бернард против "Ромы"
19:32 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник "Шахтера" Бернард, контракт которого истекает этим летом, очень востребован на трансферном рынке.

На неделе турецкое издание Fanatik сообщило, что Бернард договорился о четырехлетнем контракте с Бешикташем, по условиям которого он будет зарабатывать 3,5 млн евро в год.

Красиво жить не запретишь: роскошные личные самолеты звезд мирового футбола (Фото)

Сейчас же другой источник из Турции – FutbolArena – сообщает, что хавбек Шахтера подписал предварительное соглашение с Миланом. Никакие детали данного контракта пока не называются.

"Это призыв идти на войну": футболист шокировал заявлением о гимне страны

Напомним, что нынешний сезон станет последним для Бернарда в Шахтере, так как летом его контракт с "горняками" подходит к концу и футболист намерен сменить команду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бернард, Новости футбола, УПЛ, ФК Бешикташ, ФК Милан, ФК Шахтер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Днепр-1" - "Динамо": матч за финал кубка Украины (Фото)

"Днепр-1" - "Динамо": матч за финал кубка Украины (Фото)
"Шахтер" - "Мариуполь": матч за финал Кубка Украины (Фото)

"Шахтер" - "Мариуполь": матч за финал Кубка Украины (Фото)
Десять самых дорогих футболистов мира 2018

Десять самых дорогих футболистов мира 2018
Сестра лидера "Динамо" похвасталась офигенной фигурой в сексуальном наряде

Сестра лидера "Динамо" похвасталась офигенной фигурой в сексуальном наряде
Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки

Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Болельщики 6 украинских городов увидят Кубки Лиги чемпионов Ушел из жизни владелец "Янг Бойз" Береза: Я обещал, что мы вернем в Днепр большой футбол

Последние новости

Создан "рекордный" квантовый регистр из 20 запутанных кубитов Венгера может сменить игрок "золотой эры" лондонского "Арсенала" Экс-солистка "ВИА-Гры" показала свои ягодицы
Сегодня читают в спорте
01 Гассиев прокомментировал травму Александра Усика
02 Усик оценил Гассиева (Видео)
03 Невероятный дубль Селезнева вывел "Акхисар" в финал Кубка Турции (Видео)
04 Бокс. Джошуа проведет два боя с Уайлдером
05 Украинский тренер устроил массовую драку на футбольном поле (Видео)
Новости сегодня
19:44 Порошенко: Надо ускорить переход на "цифру"
19:33 Приколы с памятника, которые заставят улыбаться даже самого грустного
19:22 Baojun E100: китайцы представили самый дешевый электрокар
19:20 Эксперты рассказали всю правду о пользе и вреде капучино
19:05 Ромелу Лукаку 3-й сезон подряд бьет личный рекорд результативности
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Луценко: В 2017 вынесено 1700 антикоррупционных приговоров
Луценко: В 2017 вынесено 1700 антикоррупционных приговоров
Новости: Мигель Диас-Канель возглавил Государственный совет Кубы
Мигель Диас-Канель возглавил Государственный совет Кубы
Новости: Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Новости: Драйв ночи: безумные снимки с жарких диско-вечеринок 1970-х годов (Фото)
Драйв ночи: безумные снимки с жарких диско-вечеринок 1970-х годов (Фото)
Добавить комментарий
0