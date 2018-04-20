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Зидан - о предстоящей дуэли с "Баварией" в Лиге чемпионов

Зинедин Зидан
00:46 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Французский специалист Зинедин Зидан поделился своими ожиданиями относительно предстоящего противостояния с "Баварией" в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил мнение, что, несмотря на большое количество упущенных голевых моментов в последних матчах Примеры с «Малагой» (2:1) и «Атлетиком» (1:1), команде нужно настроиться на позитивный лад в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией», чтобы забить в ворота соперника как можно больше мячей.

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«В последних двух матчах мы могли забивать много мячей, но не сделали этого. Я не очень обеспокоен по этому поводу. Мы находимся в хорошей позиции в турнирной таблице. Нужно настроиться на позитивный лад. Нам предстоят важные матчи. «Реалу» предстоит матч с «Баварией», в котором нужно забить как можно больше мячей», — сказал Зидан на пресс-конференции.

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«Реал» проведёт первый матч с «Баварией» на выезде 25 апреля, а ответный на своём поле – 1 мая.

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Новости спорта, Зинедин Зидан, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Бавария, ФК Реал, Футбол.
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