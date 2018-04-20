Зидан - о предстоящей дуэли с "Баварией" в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил мнение, что, несмотря на большое количество упущенных голевых моментов в последних матчах Примеры с «Малагой» (2:1) и «Атлетиком» (1:1), команде нужно настроиться на позитивный лад в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией», чтобы забить в ворота соперника как можно больше мячей.

«В последних двух матчах мы могли забивать много мячей, но не сделали этого. Я не очень обеспокоен по этому поводу. Мы находимся в хорошей позиции в турнирной таблице. Нужно настроиться на позитивный лад. Нам предстоят важные матчи. «Реалу» предстоит матч с «Баварией», в котором нужно забить как можно больше мячей», — сказал Зидан на пресс-конференции.

«Реал» проведёт первый матч с «Баварией» на выезде 25 апреля, а ответный на своём поле – 1 мая.