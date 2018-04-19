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СМИ: Левандовски готов перейти в "Реал"

Роберт Левандовски
23:25 Чт, 19 Апрель 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски летом может стать игроком мадридского суперклуба.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сказал партнёрам по команде о желании летом покинуть мюнхенский клуб и перейти в «Реал», сообщает Sport Bild.

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По информации издания, 29-летний польский футболист хочет любой ценой перейти в испанскую команду, однако не всё в этой ситуации зависит от него. Действующий контракт Левандовски с «Баварией» действует до 2021 года, а руководство мюнхенцев не рассматривает вариант с его продажей.

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В нынешнем сезоне Левандовски провёл 27 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 27 голов.

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Новости спорта, Новости футбола, Роберт Левандовски, ФК Бавария, ФК Реал, Футбол.
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