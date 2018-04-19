СМИ: Левандовски готов перейти в "Реал"

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сказал партнёрам по команде о желании летом покинуть мюнхенский клуб и перейти в «Реал», сообщает Sport Bild.

По информации издания, 29-летний польский футболист хочет любой ценой перейти в испанскую команду, однако не всё в этой ситуации зависит от него. Действующий контракт Левандовски с «Баварией» действует до 2021 года, а руководство мюнхенцев не рассматривает вариант с его продажей.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл 27 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 27 голов.