СМИ: Левандовски готов перейти в "Реал"
Новости спорта: Польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски летом может стать игроком мадридского суперклуба.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сказал партнёрам по команде о желании летом покинуть мюнхенский клуб и перейти в «Реал», сообщает Sport Bild.
Красиво жить не запретишь: роскошные личные самолеты звезд мирового футбола (Фото)
По информации издания, 29-летний польский футболист хочет любой ценой перейти в испанскую команду, однако не всё в этой ситуации зависит от него. Действующий контракт Левандовски с «Баварией» действует до 2021 года, а руководство мюнхенцев не рассматривает вариант с его продажей.
Тренер "Байера" - об унизительном поражении против "Баварии" в Кубке Германии
В нынешнем сезоне Левандовски провёл 27 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 27 голов.