"Динамо" передало подарок раненым бойцам

На этот раз клуб выполнил желание бойцов – Юрия, который служил в 57-й отдельной бригаде разведки и во время боевых действий на востоке получил прозвище "Ангел", и Николая Соценко, бойца 17-й танковой бригады, который недавно отпраздновал свой День рождения. Оба бойца сейчас проходят курс восстановления в киевском военном госпитале.

На днях представители Фан-клуба ФК "Динамо" Киев посетили Юрия и Николая в госпитале и передали подарок от команды – мяч с автографами игроков и тренерского штаба. Своими эмоциями Юрий "Ангел" решил поделиться с нашим журналистом:

"Болею за" Динамо "Киев с 1997 года. Помню еще, как нынешний главный тренер киевлян Александр Хацкевич был в "Динамо" в качестве игрока (улыбается). Мне очень импонирует, что сейчас в команде играют много молодых воспитанников динамовской академии. Считаю, что у этой команды большие перспективы. "Динамо" желаю успехов и побед! Также хотел бы поблагодарить президента клуба – Игоря Михайловича Суркиса за поддержку бойцов. Приятно, что родной клуб заботится о нас".