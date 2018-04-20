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"Малага" покинет Примеру

ФК Малага
15:12 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Уступив на выезде Леванте, Малага потеряла все шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.

33 тур стал фатальным для "анчоусов", которые проиграли еще одному претенденту на вылет – Леванте со счетом 0:1.

Таким образом, Малага лишилась математических шансов на сохранение места в Примере и следующий сезон начнет во втором по силе испанском дивизионе – Сегунде.

В данный момент на счету "анчоусов" 17 очков – на 4 меньше, чем у расположившегося на 19 строчке Лас-Пальмаса, и на 10 меньше, чем у Депортиво, который занимает 18 место.

Леванте находится на 17 строчке и имеет в своем активе 34 пункта.

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Новости спорта, Новости футбола, Примера, Сегунда, ФК Леванте, ФК Малага, Футбол.
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