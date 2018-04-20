"Малага" покинет Примеру
Новости спорта: Уступив на выезде Леванте, Малага потеряла все шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.
33 тур стал фатальным для "анчоусов", которые проиграли еще одному претенденту на вылет – Леванте со счетом 0:1.
Таким образом, Малага лишилась математических шансов на сохранение места в Примере и следующий сезон начнет во втором по силе испанском дивизионе – Сегунде.
В данный момент на счету "анчоусов" 17 очков – на 4 меньше, чем у расположившегося на 19 строчке Лас-Пальмаса, и на 10 меньше, чем у Депортиво, который занимает 18 место.
Леванте находится на 17 строчке и имеет в своем активе 34 пункта.