"Малага" покинет Примеру

33 тур стал фатальным для "анчоусов", которые проиграли еще одному претенденту на вылет – Леванте со счетом 0:1.

Таким образом, Малага лишилась математических шансов на сохранение места в Примере и следующий сезон начнет во втором по силе испанском дивизионе – Сегунде.

В данный момент на счету "анчоусов" 17 очков – на 4 меньше, чем у расположившегося на 19 строчке Лас-Пальмаса, и на 10 меньше, чем у Депортиво, который занимает 18 место.

Леванте находится на 17 строчке и имеет в своем активе 34 пункта.