Неймар назвал главных звезд ЧМ-2018

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира 218 и назвал трех главных звезд турнира.

"Это чемпионат мира, поэтому здесь собраны лучшие игроки мира. Но Коутиньо и Жезус – это футболисты, которые, как мне кажется, повлияют на результаты больше всех. Надеюсь, так и будет. Салах будет играть в не самой звездной сборной, но думаю, он также проведет отличный турнир. На мундиале будет еще множество классных игроков – таких, как Азар, Де Брейне и Суарес.

Я счастлив быть частью команды, которая, как я думаю, будет сильнейшей на турнире. Надеюсь, все перечисленные футболисты здорово проявят себя на мундиале, но не в матчах с Бразилией", - цитирует Неймара xinhuanet.com.