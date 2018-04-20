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Неймар назвал главных звезд ЧМ-2018

Неймар
17:22 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: По мнению Неймара, это Азар, Де Брейне и Суарес.

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира 218 и назвал трех главных звезд турнира.

"Это чемпионат мира, поэтому здесь собраны лучшие игроки мира. Но Коутиньо и Жезус – это футболисты, которые, как мне кажется, повлияют на результаты больше всех. Надеюсь, так и будет. Салах будет играть в не самой звездной сборной, но думаю, он также проведет отличный турнир. На мундиале будет еще множество классных игроков – таких, как Азар, Де Брейне и Суарес.

Я счастлив быть частью команды, которая, как я думаю, будет сильнейшей на турнире. Надеюсь, все перечисленные футболисты здорово проявят себя на мундиале, но не в матчах с Бразилией", - цитирует Неймара xinhuanet.com.

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Новости спорта, Неймар, Новости футбола, Сборная Бразилии, Футбол, ЧМ-2018.
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