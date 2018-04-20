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Срна имеет предложение от турецкого гранда
Новости спорта: 35-летний защитник «Шахтера» может перейти в новый клуб на правах свободного агента
Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна получил предложение от турецкого гранда.
35-летний хорватский защитник может перейти в новый клуб на правах свободного агента, поскольку его контракт с «горняками» заканчивается этим летом.
Ранее сообщалось, что Срна больше не сыграет за «Шахтер». Президент донецкого клуба Ринат Ахметов обиделся на хорвата из-за допинг-скандала.
Telegraf.com.ua