Срна имеет предложение от турецкого гранда

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна получил предложение от турецкого гранда.

35-летний хорватский защитник может перейти в новый клуб на правах свободного агента, поскольку его контракт с «горняками» заканчивается этим летом.

Ранее сообщалось, что Срна больше не сыграет за «Шахтер». Президент донецкого клуба Ринат Ахметов обиделся на хорвата из-за допинг-скандала.