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Срна имеет предложение от турецкого гранда

Дарио Срна
14:26 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: 35-летний защитник «Шахтера» может перейти в новый клуб на правах свободного агента

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна получил предложение от турецкого гранда.

35-летний хорватский защитник может перейти в новый клуб на правах свободного агента, поскольку его контракт с «горняками» заканчивается этим летом.

Ранее сообщалось, что Срна больше не сыграет за «Шахтер». Президент донецкого клуба Ринат Ахметов обиделся на хорвата из-за допинг-скандала.

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Новости спорта, Дарио Срна, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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