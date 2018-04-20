Матчи чемпионата Египта перенесли из-за Салаха

В чемпионате Египта было изменено время начала матчей для того, чтобы фанаты смогли посмотреть, как игрок национальной сборной Мохаммед Салах потенциально получит приз лучшему игроку АПЛ.

Напомним, Салах вместе с полузащитником Манчестер Сити Кевином Де Брюйне претендует на звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации.

Церемония награждения состоится 22 апреля, поэтому в этот день матчи чемпионата Египта начнутся позже.