Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года

Английская Премьер-лига начинает вспоминать самые яркие моменты Арсена Венгера (на посту "Арсенала" с 1996 года).

Первое чемпионство с «Арсеналом»

Оно случилось в сезоне 1997/1998: «Арсенал» обогнал «Ман Юнайтед» лишь на одно очко. Всего за время работы в лондонском клубе Венгер выигрывал вместе с «канонирами» чемпионство три раза – в 1998-ом, 2002-ом и 2004-ом.

Победа в Кубке Англии-1998 и золотой дубль

Победа 16-го мая того года над «Ньюкаслом» (2:0) позволила «Арсеналу» выиграть Кубок Англии и оформить второй золотой дубль в истории клуба. Всего француз побеждал в этом турнире вместе с лондонской командой семь раз.

Суперкубок Англии-1998

В матче против «Манчестер Юнайтед» «Арсенал» добыл эффектную победу со счетом 3:0 и Суперкубок Англии. После этого Венгер выигрывал этот трофей вместе с «канонирами» еще шесть раз…

Чемпионство в сезоне 2003/04

Тот «Арсенал» получил прозвище «Непобедимые» за то, что подопечные Венгера завершили сезон без единого поражения в 38-и матчах чемпионата. Всего же в период с мая 2003-го по октябрь 2004-го года «Арсенал» сыграл 49 матчей и не проиграл ни одного.

Финал Лиги чемпионов 2006

Да, «Арсенал» проиграл финал той Лиги чемпионов «Барселоне» (2:1), однако это все равно огромное достижение для «канониров». На пути к финалу «канониры» прошли «Реал», «Ювентус» и «Вильярреал».

Кубок Англии-2014 – первый трофей клуба за девять лет

В том финале «Арсенал» проигрывал «Халлу» 0:2 уже к восьмой минуте, но совершил суперкамбэк усилиями Косьельни и Касорлы, а уже в овертаймах вырвал победу благодаря голу Рэмзи. 3:2 – очень эффектная и важная победа для «Арсенала».

Суперкубок Англии-2017 – последний трофей Венгера на данный момент

Шестого августа прошлого года «Арсенал» обыграл «Челси» по пенальти со счетом 4:1 (основное время закончилось со счетом 1:1). Пока что это последний трофей Венгера вместе с «канонирами», но впереди полуфинал Лиги Европы – и, возможно, мы еще увидим, как Арсен празднует победу с любимым клубом…

В итоге, Арсен Венгер обошел всех тренеров АПЛ