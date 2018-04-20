Для форварда "Ромы" сезон закончен

Чтобы избавиться от проблем с коленом, которые мучили нападающего Ромы Грегуара Дефреля последние несколько лет, врачи рекомендовали операцию.

Как сообщила Gazzetta dello Sport, француз, перешедший в Рому из Сассуоло в июле 2017 года, скорее всего не вернется в строй до окончания сезона.

В нынешнем сезоне Деврель принял участие в двадцати матчах за "волков", в которых забил один мяч.