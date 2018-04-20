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Для форварда "Ромы" сезон закончен

Грегуар Дефрель
21:56 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий Ромы Грегуар Дефрель перенес операцию на колене.

Чтобы избавиться от проблем с коленом, которые мучили нападающего Ромы Грегуара Дефреля последние несколько лет, врачи рекомендовали операцию.

Как сообщила Gazzetta dello Sport, француз, перешедший в Рому из Сассуоло в июле 2017 года, скорее всего не вернется в строй до окончания сезона.

В нынешнем сезоне Деврель принял участие в двадцати матчах за "волков", в которых забил один мяч.

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Новости спорта, Грегуар Дефрель, Новости футбола, ФК Рома, Футбол.
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