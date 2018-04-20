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Для форварда "Ромы" сезон закончен
21:56 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Нападающий Ромы Грегуар Дефрель перенес операцию на колене.
Чтобы избавиться от проблем с коленом, которые мучили нападающего Ромы Грегуара Дефреля последние несколько лет, врачи рекомендовали операцию.
Как сообщила Gazzetta dello Sport, француз, перешедший в Рому из Сассуоло в июле 2017 года, скорее всего не вернется в строй до окончания сезона.
В нынешнем сезоне Деврель принял участие в двадцати матчах за "волков", в которых забил один мяч.
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