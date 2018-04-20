Бундеслига. "Боруссия" М крупно обыграла "Вольфсбург"

Мёнхенгладбахская «Боруссия» победила «Вольфсбург» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Ларс Штиндль, отличившийся в начале поединка. На 35-й минуте нападающий Раффаэл удвоил преимущество «Боруссии». Точку в матче поставил хавбек Кристоф Крамер в концовке первого тайма.

«Боруссия», набрав 43 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Вольфсбург» (30) — на 14-й строчке.