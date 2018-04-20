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Бундеслига. "Боруссия" М крупно обыграла "Вольфсбург"

Боруссия
23:51 Пт, 20 Апрель 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Вольфсбург" в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» победила «Вольфсбург» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Ларс Штиндль, отличившийся в начале поединка. На 35-й минуте нападающий Раффаэл удвоил преимущество «Боруссии». Точку в матче поставил хавбек Кристоф Крамер в концовке первого тайма.

«Боруссия», набрав 43 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Вольфсбург» (30) — на 14-й строчке.

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Новости спорта, Бундеслига, Новости футбола, ФК Боруссия М, ФК Вольфсбург, Футбол.
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