Озил - об уходе Арсена Венгера из "Арсенала"
Новости спорта: Немец Месут Озил поделился своим мнением относительно ухода Арсена Венгера из "Арсенала".
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил прокомментировал новость об уходе Арсена Венгера с поста наставника лондонского «Арсенала» по окончании сезона.
«Страсть, уважение и успех — в этом весь Венгер. Спасибо за всё, что вы сделали для »Арсенала» и для футбольного мира. Я благодарен вам за всё, чему вы меня научили и за ваше доверие ко мне. Спасибо, Босс!», — написал Озил в «Инстаграме».
Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под руководством французского специалиста клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок страны и Кубок лиги.