Венгер не намерен завершать тренерскую карьеру

Арсен Венгер, который по окончании сезона покинет пост главного тренера Арсенала, не намерен завершать карьеру.

По информации Goal.com, француз планирует сразу же приступить к новой работе в футболе после расставания с лондонским клубом летом.

Сообщается, что Венгер не обязательно будет тренировать другой клуб, однако он может также получить должность спортивного директора или возглавить какую-нибудь национальную сборную.

По информации L’Equipe, 68-летний специалист может стать спортивным директором ПСЖ.