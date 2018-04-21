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От удивления до грусти: Реакция на уход Арсена Венгера

Арсен Венгер
07:51 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Юрген Клопп, Унаи Эмери, Гари Линекер и Пер Мертесакер – об оставке Арсена Венгера с поста тренера "Арсенала"

Сегодня стало известно, что главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер в конце сезона уйдет из клуба. Завершит ли французский специалист тренерскую карьеру, пока неизвестно. 68-летний Венгер возглавил "Арсенал" в далеком 1996 году, с тех пор трижды становился с командой чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Арсен Венгер – один из главных долгожителей в истории спорта, он тренирует одну команду уже 22 года.

Предлагаем вам реакцию тренеров и футболистов на уход Арсена Венгера:

"22 года! Это долго. Он очень успешный, он постоянно развивал свои команды. Я всегда восхищался его работой. Сначала я был удивлен, но мы должны уважать его решение. Он был и остается влиятельной фигурой в футболе. У него выдающаяся карьера, он выдающийся человек", – сказал тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

"Невозможно говорить об "Арсенале", Премьер-лиге и профессии тренера, не упомянув Арсена Венгера. Спасибо, Арсен!" – написал тренер "ПСЖ" Унаи Эмери в Twitter.

"Арсен Венгер уходит из "Арсенала" в конце сезона. Он отдал "Арсеналу" большую часть жизни. Он принес клубу успех. Он дал многое футболу в нашей стране. Спасибо и всего наилучшего, мсье Венгер", – написал легендарный футболист Гари Линекер в Twitter.

"Нас только что официально проинформировали. Это эмоциональный момент, нам нужно всем это переварить, сейчас все очень расстроены. Он долго работал в "Арсенале", всегда меня поддерживал. Я здесь в первую очередь благодаря ему. Он был главной фигурой в клубе более 20 лет, он верил в меня на протяжении моей карьеры. Привел меня сюда, дал возможность играть и сделал капитаном даже когда я был травмирован. Также он обеспечил мне будущее в клубе, и я благодарен ему за эту возможность. Это грустный день, но мы движемся дальше", – сказал капитан "Арсенала" Пер Мертесакер.

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