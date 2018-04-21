Элина Свитолина: Зинченко большой молодец

Сейчас Элина Свитолина живет в Лондоне. По словам первой ракетки Украины, это серьезно повлияло на ее футбольные симпатии:

«Я живу очень близко к «Челси», у нас здесь поддерживают этот клуб. Если честно, когда Александр Зинченко перешел в «Манчестер Сити», то стала следить за ними. Он большой молодец, что играет за такую большую команду. Очень здорово, что он достиг этого.

Андрей Шевченко? Пока что я не видела его на матче «Челси», но мы общались с ним на Уимблдоне. Он приходил на мой матч. Мы иногда пересекаемся. Надеюсь, я его увижу на матче «Челси».