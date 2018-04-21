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"Реал" хочет продлить контракт с Роналду

Криштиану Роналду
09:50 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Подписание нового контракта может состояться до чемпионата мира

Сейчас Криштиану Роналду находится в великолепной форме и забивает уже в 12 матчах подряд. Руководство «Реала» довольно игрой 33-летнего португальца и хочет предложить ему новый контракт.

Стороны намерены заключить новое соглашение еще до старта чемпионата мира. При этом предполагается, что Роналду получит повышение зарплаты.

Сейчас португалец получает от «Реала» 21 млн евро за сезон, однако эта сумма может увеличиться до 30 млн в год. При этом зарплата Роналду по-прежнему будет значительно ниже, чем у Лионеля Месси, который получает в «Барселоне» 45 млн евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 24 гола в 25 матчах Ла Лиги и 15 голов в 10 матчах Лиги чемпионов.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, ФК Реал, Футбол.
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