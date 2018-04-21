Роналдиньо: Неймар поможет Бразилии стать чемпионом мира

Напомним, Неймар пропускает концовку текущего клубного сезона из-за травмы.

Однако легендарный бразилец Роналдиньо верит в то, что Неймар успеет восстановиться к чемпионату мира и принесет сборной Бразилии долгожданный титул:

«Надеюсь, что Неймар успеет восстановиться к чемпионату мира – 2018. Думаю, что он выступит на турнире, сделает свою работу хорошо и поможет сборной Бразилии выиграть чемпионат мира».

Свой последний Кубок мира сборная Бразилии выиграла в 2002 году с Роналдиньо в составе.