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"Севилья" – "Барселона": прогноз и ставки букмекеров на финал Кубка Испании

"Севилья" – "Барселона"
11:23 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Барселона и Севилья в финальном матче разыграют Кубок Испании.

Барселона 21 апреля сыграет финальный поединок Кубка Испании, в котором встретится с Севильей.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются подопечные Эрнесто Вальверде.

Так, на победу каталонского клуба эксперты из bet365 принимают ставки с коэффициентом 1,39. Успех гостей оценивается в 7,0. А вероятность ничейного исхода – 4,75.

Букмекерская компания William Hill также считают "сине-гранатовых" фаворитом встречи, принимая ставки на триумф Барселоны с коэффициентом 1,36. На победу Севильи – 8,0. Ничья в этом матче оценивается в 4,8.

Отметим, что финальный матч Кубка Испании Севилья – Барселона состоится 21 апреля на стадионе Ванда Метрополитано в городе Мадрид. Стартовый свисток – в 22:30 по киевскому времени.

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Новости спорта, Кубок Испании, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Севилья, Футбол.
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