"Севилья" – "Барселона": прогноз и ставки букмекеров на финал Кубка Испании
Новости спорта: Барселона и Севилья в финальном матче разыграют Кубок Испании.
Барселона 21 апреля сыграет финальный поединок Кубка Испании, в котором встретится с Севильей.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются подопечные Эрнесто Вальверде.
Так, на победу каталонского клуба эксперты из bet365 принимают ставки с коэффициентом 1,39. Успех гостей оценивается в 7,0. А вероятность ничейного исхода – 4,75.
Букмекерская компания William Hill также считают "сине-гранатовых" фаворитом встречи, принимая ставки на триумф Барселоны с коэффициентом 1,36. На победу Севильи – 8,0. Ничья в этом матче оценивается в 4,8.
Отметим, что финальный матч Кубка Испании Севилья – Барселона состоится 21 апреля на стадионе Ванда Метрополитано в городе Мадрид. Стартовый свисток – в 22:30 по киевскому времени.