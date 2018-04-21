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Как отставка Венгера может повлиять на команду Ярмоленко

ФК Боруссия
12:31 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Только Боруссия Дортмунд определилась со своим фаворитом на место главного тренера, как может сменить планы.

Легендарный наставник накануне неожиданно заявил, что покинет Арсенал после сезона 2017/18. Для Боруссии фаворитом на замену Петеру Штегер, у которого небольшие шансы остаться в команде Ярмоленко, является Льсюен Фавр.

Однако после решения об отставке Венгера может перейти дорогу дортмундцам может лондонский Арсенал, который также ведет переговоры с 60-летним наставником, которого Ницца согласна отпустить за 4 млн евро.

Поэтому Боруссия ищет поле для маневра. На этом фоне интересной представляется инсайдерская информация издания Bild о том, что Юлиан Нагельсманн получил разрешение от своего Хоффенхайма на переход "в европейский клуб топ-ранга".

Если кто-то проявит готовность выложить за 30-летнего тренера 5 миллионов евро отступных, один из самых перспективных наставников сменит команду уже этим летом, а не через год, как предполагалось ранее.

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Новости спорта, АПЛ, Арсен Венгер, Новости футбола, ФК Боруссия Д, Футбол.
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