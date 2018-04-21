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"Может его возьмут в Динамо?": Леоненко - об увольнении Реброва из "Аль-Ахли"

Виктор Леоненко
12:51 Сегодня Телеграф
ICTV

Новости спорта: Виктор Леоненко прокомментировал отставку Сергея Реброва с поста главного тренера "Аль-Ахли"

Бывший форвард киевского Динамо середины 90-х Виктор Леоненко, который выступает в роли эксперта на украинском телевидении, в комментарии ФАКТАМ ICTV поделился мнением об освобождении Сергея Реброва с саудовского клуба Аль-Ахли и его перспективами на тренерском мостике.

Как Вы считаете, какие основные причины увольнения Реброва?

- Мне трудно комментировать, потому что я не видел как играет и выглядит его команда. Но я могу коротко сказать, что я рад за Игоря Михайловича, по его рассказам 3 дня не спал из-за решения Реброва не продлевать контракт. Возможно, примет в Динамо Сережу. Я на самом деле не рад, что его уволили. Наоборот, это Ребров всегда обижается на меня.

Возможно ли возвращение Сергея Реброва в Динамо?

- Я рад за Игоря Михайловича, возможно, он сейчас сможет спать нормально, возьмет Реброва десятым тренером в Динамо.

Я думаю, он в Саудовской Аравии какой-то, как бы там ни было, опыт получил. Мне интересно, кто его сейчас возьмет и куда. Я например, был бы не против, что бы он усилил мою команду ветеранов.

Как Вы оцениваете Реброва как тренера?

- Я когда-то сказал, что он слабый тренер, по-моему, может и ошибаюсь. Ребров в Динамо обещал нам всем Барселону, а я ему пообещал, что буду считать, сколько его Динамо сыграет хороших игр - оказалось аж две за сезон. Он, конечно, на меня обиделся.

Я считаю, что к критике следует адекватно относиться, а у нас некоторые футболисты и тренеры обижаются. Когда нет игры, болельщики не затащишь на стадион, а это показатель.

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Новости спорта, Виктор Леоненко, Новости футбола, Сергей Ребров, ФК Аль-Ахли, Футбол.
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