Симеоне точно пропустит ответный матч в Мадриде, а может и 3 матча

Напомним, аргентинский специалист был удален на 11-й минуте поединка с "Арсеналом" (1:1) в рамках 1/2 финала Лиги Европы. 47-летний наставник был недоволен действиями арбитра и требовал показать желтую карточку защитнику "канониров" Эктору Бельерину за фол на Лукасе Эрнандесе.

Отмечается, что Симеоне точно пропустит ответный матч в Мадриде из-за автоматической дисквалификации.

Кроме того, если главный арбитр матча Тюрпен отразит в протоколе оскорбления, которые произносил Симеоне в его адрес, тренеру грозит дисквалификация на 3 матча.