Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Полузащитник французского "Марселя" Димитри Пайет признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

В первом полуфинальном матче с "Ред Булл Зальцбург" (2:0) Пайет отметился двумя результативными передачами. По итогам голосования 31-летний полузащитник набрал 88% голосов, опередив нападающего лондонского "Арсенала" Александра Ляказетта (12%), который забил гол в матче с мадридским "Атлетико" (1:1).