Футбол. Где и когда смотреть субботние матчи чемпионата Украины

Во второй игровой день тура в субботу, 28 апреля, сойдутся кропивницкая "Зирка" и донецкий "Олимпик" (14.00, трансляция на телеканале "Футбол 2"), львовские "Карпаты" и "Александрия" (14.00, "Униан"), каменская "Сталь" и одесский "Черноморец" (17.00, "Футбол 2").

В воскресенье, 29 апреля, встретятся луганская "Заря" и ривненский "Верес" (14.00, "2+2"), полтавская "Ворскла" и киевское "Динамо" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 69 очков, "Динамо" - 63, "Ворскла" - 44, "Заря" - 40, "Мариуполь" - 36, "Верес" - 33;

вторая шестерка - "Александрия" - 33, "Олимпик" - 33, "Карпаты" - 32, "Зирка" - 27, "Сталь" - 23, "Черноморец" - 22.

Напомним, на втором этапе чемпионата первые шесть команд ведут борьбу за медали и места в еврокубках, а вторая шестерка клубов - за сохранение прописки в Премьер-лиге.