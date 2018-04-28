Месси отреагировал на заявление Иньесты

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал анонс партнёра по команде, полузащитника Андреса Иньесты об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

"Андрес, спасибо за все эти футбольные годы. Было привилегией наслаждаться игрой рядом с тобой и пережить так много незабываемых моментов вместе. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе жизни и карьеры. Ты феноменален на поле и за его пределами. Мы будем по тебе скучать!" — написал Месси в своём "инстаграме", опубликовав совместные фотографии с Иньестой.