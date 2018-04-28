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Диего Марадона ушел с поста главного тренера клуба из ОАЭ
14:17 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Новости спорта: Легендарный экс-игрок сборной Аргентины Диего Марадона объявил об уходе с поста главного тренера клуба из Объединённых Арабских Эмиратов "Аль-Фуджейра".
Как сообщает BBC, такое решение 57-летний аргентинский специалист принял после того, как не смог со своей командой добиться выхода в высший дивизион ОАЭ. Он работал с командой с мая 2017 года.
Напомним, ранее Марадона тренировал аргентинский "Расинг" из Авельянеды, "Аль-Васл" (ОАЭ") и сборную Аргентины, с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2014 года.
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