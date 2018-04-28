Врач сборной Бразилии о восстановлении Неймара

Напомним, форвард ПСЖ был травмирован 25 февраля в домашнем матче 27-го тура французской Лиги 1 с "Марселем" (3:0). У игрока диагностировали растяжение связок голеностопа и трещину пятой плюсневой кости.

"Неймар уже усердно тренируется. Его восстановление проходит наилучшим образом точно по графику. Наша цель — помочь ему вернуться как можно скорее и полностью вылечиться. Он упорно работает, и мы ожидаем, что Неймар сможет отлично подготовиться к чемпионату мира", — цитирует Ласмара Globo Esporte.