Кайоде: Фонсека - один из лучших наставников

Накануне Шахтер одолел Мариуполь именно благодаря голу Кайоде.

"Матч был совсем не простой, тренер нас предупреждал об этом. Мы старались сделать все возможное для победы, и главное – заработали три очка. Почему после забитого мяча побежал к тренеру? Паулу Фонсека – один из лучших наставников, он разработал эффективную игровую систему, которая реально работает", — цитирует Кайоде официальный сайт "горняков".

"Думаю, мы заслужили эту победу, поскольку сражались все вместе. Пока не могу сравнивать себя с топ-бомбардиром Факундо. Считаю, что мой основной вклад – не столько количество голов, сколько качество исполнения. Я командный футболист, а когда выпадает шанс, использую его."