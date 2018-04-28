https://telegraf.com.ua/files/2018/04/lrm_export_20180428_130843-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4035575-veteranyi-dinamo-pobedili-sbornuyu-ato-v-vyistavochnom-matche.html
Ветераны "Динамо" победили сборную АТО в выставочном матче
Смотрите фото (4)
Новости спорта: Ветераны киевского Динамо победили сборную участников АТО со счетом 3:0.
Ветераны Динамо сыграли выставочный матч со сборной АТО. Победу в товарищеском поединке праздновали "бело-синие" со счетом 3:0, сообщает официальный сайт Динамо.
Голами отличились Косовский, Михайличенко и Венглинский.
Также состоялся Суперкубок Героев АТО, который выиграл ФК Президентский полк.
Telegraf.com.ua