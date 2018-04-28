Президент "Стали" опроверг информацию о возможном исчезновении клуба
Новости спорта: Президент Стали Вардан Исраелян сообщил, что клуб не будет прекращать собственное существование после завершения сезона 2017/2018.
Вардан Исраелян в комментарии программе Тур ONLINE на канале Футбол 2 опроверг информацию о возможном прекращении существования Стали по окончании сезона.
Напомним, ранее журналист программы Профутбол Виталий Зверов заявил, что Сталь, скорее всего, не будет участвовать в следующем сезоне УПЛ.
Ранее СМИ стало известно, что новый клуб в Каменском собирается заявиться в любительскую лигу на сезон 2018/2019.