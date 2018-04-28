Президент "Стали" опроверг информацию о возможном исчезновении клуба

Вардан Исраелян в комментарии программе Тур ONLINE на канале Футбол 2 опроверг информацию о возможном прекращении существования Стали по окончании сезона.

Напомним, ранее журналист программы Профутбол Виталий Зверов заявил, что Сталь, скорее всего, не будет участвовать в следующем сезоне УПЛ.

Ранее СМИ стало известно, что новый клуб в Каменском собирается заявиться в любительскую лигу на сезон 2018/2019.