Бэйл помог "Реалу" обыграть "Леганес"

Мадридский «Реал» победил «Леганес» в матче 35-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Реала» Гарет Бэйл, отличившийся на 8-й минуте. Форвард Борха Майораль удвоил преимущество хозяев в концовке первого тайма. После перерыва голом отметился полузащитник «Леганеса» Дарко Брашанац.

«Реал», набрав 71 очко, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (40) – 16-е.