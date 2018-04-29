Турецкий болельщик оригинально обошел запрет на посещение стадиона

Болельщик был дисквалифицирован на год, но продолжил смотреть матчи любимой команды с помощью строительного крана, который он арендовывал на время матча.

After being handed a 1-year stadium ban, a fan of Turkish side Denizlispor rented a crane to watch his side's clash with Gaziantepspor earlier today via @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/XUCN7uqr9F — 101 Great Goals (@101greatgoals) 28 апреля 2018 г.

Напомним, 19 апреля игра 1/2 финала Кубка Турции между "Фенербахче" и "Бешикташем" была прервана во втором тайме из-за потасовки между фанатами "Фенербахче" и игроками "Бешикташа", находившимися на скамейке запасных. Один из брошенных предметов попал в голову главному тренеру "Бешикташа" Шенолу Гюнешу. Турецкий специалист был доставлен в больницу, где провёл ночь, а с утра был отпущен домой.