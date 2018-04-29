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Турецкий болельщик оригинально обошел запрет на посещение стадиона

Болельщики Денизлиспора
15:27 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер ФК Денизлиспор

Новости спорта: Во втором турецком дивизионе фанат "Денизлиспора", которому было запрещено посещение стадиона, нашел оригинальный способ обойти запрет.

Болельщик был дисквалифицирован на год, но продолжил смотреть матчи любимой команды с помощью строительного крана, который он арендовывал на время матча.

Напомним, 19 апреля игра 1/2 финала Кубка Турции между "Фенербахче" и "Бешикташем" была прервана во втором тайме из-за потасовки между фанатами "Фенербахче" и игроками "Бешикташа", находившимися на скамейке запасных. Один из брошенных предметов попал в голову главному тренеру "Бешикташа" Шенолу Гюнешу. Турецкий специалист был доставлен в больницу, где провёл ночь, а с утра был отпущен домой.

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Новости спорта, Кран, Новости футбола, ФК Денизлиспор, Футбол.
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