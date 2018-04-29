Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Бывший тренер Баварии Карло Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Италии. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Сообщается, что специалист вел переговоры по этому вопросу с комиссаром итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини, а также его помощником Алессандро Костакуртой. Анчелотти взял несколько дней, чтобы обдумать предложение, но в итоге принял решение отказаться от этой работы.

Обязанности главного тренера Италии пока исполняет Луиджи ди Бьяджо.

Отметим, что Италия впервые за 60 лет пропустит чемпионат мира.