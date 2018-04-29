Анчелотти отказался возглавить сборную Италии
Новости спорта: Известный специалист Карло Анчелотти не хочет тренировать "скуадра адзурру".
Бывший тренер Баварии Карло Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Италии. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Сообщается, что специалист вел переговоры по этому вопросу с комиссаром итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини, а также его помощником Алессандро Костакуртой. Анчелотти взял несколько дней, чтобы обдумать предложение, но в итоге принял решение отказаться от этой работы.
Обязанности главного тренера Италии пока исполняет Луиджи ди Бьяджо.
Отметим, что Италия впервые за 60 лет пропустит чемпионат мира.