Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"

О том, что Гарет Бэйл покинет мадридский Реал предстоящим летом в СМИ говорится уже длительное время, но французский тренер сообщил, что не намерен прощаться с игроком, а также другим часток критикуемым нападающим – Каримом Бензема.

"Мы нуждаемся в Бензема и Бэйле, и я сделаю все возможное, чтобы на них не повлияло то, что было сказано в СМИ. Они останутся с нами", — сказал тренер на пресс-конференции после матча против Леганеса.

"Я знаю, что все наши игроки хотят выходить на поле, но это невозможно. Это касается всех, а не только Гарета и Карима. У нас остался месяц сезона и мы должны закончить его на отлично".

Мадридский Реал во вчерашнем матче чемпионата Испании обыграл Леганес со счетом 2:1, а Гарет Бэйл отметился голом в самом дебюте матча.