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Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"

Гарет Бэйл и Карим Бензема
18:27 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход из клуба звездных форвардов.

О том, что Гарет Бэйл покинет мадридский Реал предстоящим летом в СМИ говорится уже длительное время, но французский тренер сообщил, что не намерен прощаться с игроком, а также другим часток критикуемым нападающим – Каримом Бензема.

"Мы нуждаемся в Бензема и Бэйле, и я сделаю все возможное, чтобы на них не повлияло то, что было сказано в СМИ. Они останутся с нами", — сказал тренер на пресс-конференции после матча против Леганеса.

"Я знаю, что все наши игроки хотят выходить на поле, но это невозможно. Это касается всех, а не только Гарета и Карима. У нас остался месяц сезона и мы должны закончить его на отлично".

Мадридский Реал во вчерашнем матче чемпионата Испании обыграл Леганес со счетом 2:1, а Гарет Бэйл отметился голом в самом дебюте матча.

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Новости спорта, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Новости футбола, ФК Реал, Футбол.
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