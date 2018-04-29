Обидчик "Шахтера" и "Динамо" стал чемпионом Швейцарии впервые за 32 года
Новости спорта: Янг Бойз – чемпион Швейцарии сезона-2017/18.
Янг Бойз обыграл Люцерн со счетом 2:1 в рамках 32-го тура национального первенства.
Таким образом, подопечные Адольфа Хюттера увеличили отрыв от Базеля на 16 очков и досрочно завоевали чемпионский титул Швейцарии.
"Желто-черные" стали чемпионом страны впервые с 1986-го года.
Напомним, предыдущих два сезона Янг Бойз поочередно выбивал из квалификации Лиги чемпионов украинские клубы – Шахтер и Динамо.