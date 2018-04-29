Новый Ломаченко? Вратарь "Динамо" показал класс в боксерском зале (Видео)
Новости спорта: Георгий Бущан открывает для себя новый вид спорта
Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан, который в недавнем матче Кубка Украины против «Днепра-1» впервые вышел на поле после травмы, продолжает развиваться не только в футболе, но и боксе. Футболист в воскресенье днем посетил зал, где показал свое мастерство в работе на пневмо-груше.
Напомним, что киевляне свой ближайший матч в рамках 29 тура чемпионата Украины проведут уже сегодня. Соперником станет полтавская «Ворскла».