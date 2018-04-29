Хмельницкий "Новатор" стал бронзовым призером Суперлиги Украины по волейболу

В борьбе за третье место Новатор одолел Серце Подилля из Винницы в пятом решающем матче серии со счетом 3:2. Таким образом, общий счет в серии также составил 3-2 в пользу команды из Хмельницкого.

18 апреля, Новатор – Серце Подилля 3:1

19 апреля, Новатор – Серце Подилля 3:0

24 апреля, Серце Подилля – Новатор 3:2

25 апреля, Серце Подилля – Новатор 3:0

29 апреля, Новатор – Серце Подилля 3:2

Судьба чемпионства и серебрянных медалей решится сегодня в матче между Локомотивом и Барком-Кажаны, который начнется в 18:00.