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Хмельницкий "Новатор" стал бронзовым призером Суперлиги Украины по волейболу

ВК Новатор
16:41 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: По итогам бронзовой серии хмельницкий Новатор занял третье место в Суперлиге Украины сезона 2017/18.

В борьбе за третье место Новатор одолел Серце Подилля из Винницы в пятом решающем матче серии со счетом 3:2. Таким образом, общий счет в серии также составил 3-2 в пользу команды из Хмельницкого.

18 апреля, Новатор  – Серце Подилля 3:1
19 апреля, Новатор – Серце Подилля 3:0
24 апреля, Серце Подилля – Новатор 3:2
25 апреля, Серце Подилля – Новатор 3:0
29 апреля, Новатор – Серце Подилля 3:2

Судьба чемпионства и серебрянных медалей решится сегодня в матче между Локомотивом и Барком-Кажаны, который начнется в 18:00.

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Новости спорта, ВК Новатор, Волейбол, Новости волейбола.
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