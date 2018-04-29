Хмельницкий "Новатор" стал бронзовым призером Суперлиги Украины по волейболу
Новости спорта: По итогам бронзовой серии хмельницкий Новатор занял третье место в Суперлиге Украины сезона 2017/18.
В борьбе за третье место Новатор одолел Серце Подилля из Винницы в пятом решающем матче серии со счетом 3:2. Таким образом, общий счет в серии также составил 3-2 в пользу команды из Хмельницкого.
18 апреля, Новатор – Серце Подилля 3:1
19 апреля, Новатор – Серце Подилля 3:0
24 апреля, Серце Подилля – Новатор 3:2
25 апреля, Серце Подилля – Новатор 3:0
29 апреля, Новатор – Серце Подилля 3:2
Судьба чемпионства и серебрянных медалей решится сегодня в матче между Локомотивом и Барком-Кажаны, который начнется в 18:00.