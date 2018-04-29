"Селтик" в седьмой раз подряд выиграл чемпионат Шотландии

В 35-м туре чемпионата Шотландии «Селтик» разгромил вечного соперника «Рейнджерс» и досрочно гарантировал себе чемпионство.

Еще до перерыва «кельты» отправили в ворота «Рейнджерс» три мяча. Дубль на счету Одсонна Эдуарда.

Еще два мяча влетело в ворота «джерс» во второй половине матча.

Таким образом, «Селтик» оформил свое седьмое чемпионство кряду за три тура до конца чемпионата. «Рейнджерс» все ще продолжает борьбу с «Абердином» и «Хибернианом» за попадание в Лигу Европы.