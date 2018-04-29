Дело к свадьбе: подруга Роналду показала обручальное кольцо

Похоже, Криштиану Роналду все же решился на свадьбу со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

Джорджина вызвала бурю комментариев после того, как на своей странице в Instagram через Storys продемонстрировала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

Напомним, сейчас Джорджина и Криштиану ухаживают за четырьмя детьми, трое из которых от суррогатной матери. В ноябре 2017 года Родригес родила первого их общего ребенка - девочку, которую родители назвали Алана Мартина.