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Дело к свадьбе: подруга Роналду показала обручальное кольцо

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
20:44 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Джорджина Родригес продемонстрировала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

Похоже, Криштиану Роналду все же решился на свадьбу со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

Джорджина вызвала бурю комментариев после того, как на своей странице в Instagram через Storys продемонстрировала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

Напомним, сейчас Джорджина и Криштиану ухаживают за четырьмя детьми, трое из которых от суррогатной матери. В ноябре 2017 года Родригес родила первого их общего ребенка - девочку, которую родители назвали Алана Мартина.

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Новости спорта, Джорджина Родригес, Криштиану Роналду, Новости футбола, Футбол.
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