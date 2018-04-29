Дело к свадьбе: подруга Роналду показала обручальное кольцо
Новости спорта: Джорджина Родригес продемонстрировала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.
Похоже, Криштиану Роналду все же решился на свадьбу со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.
Джорджина вызвала бурю комментариев после того, как на своей странице в Instagram через Storys продемонстрировала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.
Напомним, сейчас Джорджина и Криштиану ухаживают за четырьмя детьми, трое из которых от суррогатной матери. В ноябре 2017 года Родригес родила первого их общего ребенка - девочку, которую родители назвали Алана Мартина.