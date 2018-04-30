Кавани вошел в историю ПСЖ

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в домашнем матче 35-го тура Лиги 1 с «Генгамом» (2:2) забил два гола. Теперь у него их во французском первенстве до 115.

Таким образом, 31-летний уругваец обошел нападающего Златана Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром парижского клуба в Лиге 1. Шведский форвард за четыре сезона в чемпионате Франции успел забить 113 голов.

Эдинсон выступает за парижскую команду с 2013 года.

Напомним, что Кавани претендует на титул лучшего игрока сезона.