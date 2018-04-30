Фонсека может продолжить карьеру на родине

Наряду с бывшим тренером Халл Сити и Уотфорда Марку Силвой 45-летний специалист является приоритетным кандидатом.

По информации источника, судьба нынешнего главного тренера Орлов находится под большим вопросом, несмотря на заверения руководства клуба в обратном.

В минувший уикенд Бенфика сенсационно проиграла дома Тонделе (2:3) и за два тура до финиша чемпионата Португалии отстала от лидирующего Порту на 5 очков.

Отмечается, что Руй Витория может быть уволен уже в следующую субботу в случае поражения в Лиссабонском дерби от Спортинга.