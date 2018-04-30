Назван лучший игрок 29-го тура УПЛ

За Юри проголосовало больше половины жюри, куда входят известные в прошлом игроки и тренеры.

Бразилец получил приз после того, как принес победу Заре над Вересом (1:0), забив после паса Давида Фопала.

Всего на счету нападающего уже 10 голов в 23 матчах текущего розыгрыша УПЛ.

Заря после победы над Вересом приблизилась к идущей третьей Ворскле на расстояние одного очка, но впереди у луганчан матчи с Шахтером и Динамо.