Назван лучший игрок 29-го тура УПЛ
Новости спорта: Форвард Зари Юри признан лучшим игроком 29-го тура украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт лиги.
За Юри проголосовало больше половины жюри, куда входят известные в прошлом игроки и тренеры.
Бразилец получил приз после того, как принес победу Заре над Вересом (1:0), забив после паса Давида Фопала.
Всего на счету нападающего уже 10 голов в 23 матчах текущего розыгрыша УПЛ.
Заря после победы над Вересом приблизилась к идущей третьей Ворскле на расстояние одного очка, но впереди у луганчан матчи с Шахтером и Динамо.