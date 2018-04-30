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"Рома" - "Ливерпуль": названа бригада арбитров на матч ЛЧ
14:16 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Встреча состоится в среду, второго мая.
Словенская бригада арбитров обслужит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем», сообщает официальный сайт UEFA.
Главный судьей назначен Дамир Скомина, помогать ему будут ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан. Дополнительными рефери назначены Славко Винчич и Матей Юг. Четвертый судья – Томаж Кланчник.
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