Сегодня Барселона проведет чемпионский парад

Как сообщает пресс-служба "Барселоны" в официальном "твиттере" клуба, сегодня, 30 апреля, команда устроит чемпионский парад, в ходе которого сине-гранатовые отпразднуют "золотой дубль" – победу в Примере и Кубке Испании, в финале которого со счётом 5:0 была разгромлена "Севилья". Вечером команда проедет по улицам Барселоны на открытом автобусе.

Чемпионский титул по итогам нынешнего сезона стал 25-м для "Барселоны".