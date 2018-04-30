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Сегодня Барселона проведет чемпионский парад

ФК Барселона
15:17 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: В матче 35-го тура испанской Примеры между "Депортиво" и "Барселоной" (2:4) сине-гранатовые досрочно обеспечили себе чемпионский титул.

Как сообщает пресс-служба "Барселоны" в официальном "твиттере" клуба, сегодня, 30 апреля, команда устроит чемпионский парад, в ходе которого сине-гранатовые отпразднуют "золотой дубль" – победу в Примере и Кубке Испании, в финале которого со счётом 5:0 была разгромлена "Севилья". Вечером команда проедет по улицам Барселоны на открытом автобусе.

Чемпионский титул по итогам нынешнего сезона стал 25-м для "Барселоны".

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