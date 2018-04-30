Стала известна цена обручального кольца, которое Роналду подарил своей подруге

Португальская пресса установила цену обручального кольца, которое Криштиану Роналду накануне подарил своей подруге Джорджине Родригес.

Cristiano Ronaldo's girlfriend Georgina Rodriguez sparks engagement rumours after showing off her dazzling new ring https://t.co/0CG2e2I7K8 pic.twitter.com/pdsTsWkHN2 — MailOnline Sport (@MailSport) 29 апреля 2018 г.

Издание Correio de Manhá уверяет, что это кольцо – модель "Cartier 1895" знаменитого ювелирного Дома Cartier. Журналисты установили, что на кольце Джорджины бриллиант размером 4,99 карата и несколько встроенных алмазов, а значит стоимость кольца оценивается в 700 тысяч евро.

Напомним, сейчас Джорджина и Криштиану ухаживают за четырьмя детьми, трое из которых от суррогатной матери. В ноябре 2017 года Родригес родила их общего ребенка - девочку, которую родители назвали Алана Мартина.