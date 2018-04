Стала известна цена обручального кольца, которое Роналду подарил своей подруге

Португальская пресса установила цену обручального кольца, которое Криштиану Роналду накануне подарил своей подруге Джорджине Родригес.

Cristiano Ronaldo's girlfriend Georgina Rodriguez sparks engagement rumours after showing off her dazzling new ring https://t.co/0CG2e2I7K8 pic.twitter.com/pdsTsWkHN2

— MailOnline Sport (@MailSport) 29 апреля 2018 г.